Cammino sui sentieri partigiani del gruppo Geco Castelfiorentino

Il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO di Castelfiorentino Federazione Italiana Escursionismo organizza per domenica 12 maggio un’escursione sul Sentiero della Libertà del Monte Rovaio, nei luoghi che videro il 27 agosto 1944 i partigiani del Gruppo Valanga forte di circa 70 uomini, alcuni provenienti dall’Emilia, dalla brigata partigiana Stella Rossa che agiva sui monti di Marzabotto al comando del partigiano Mario Musolesi “Lupo”, e più di 2000 soldati tra tedeschi della Wehrmacht e SS, aiutati da centinaia e centinaia di fascisti della Guardia Repubblicana e del Monte Rosa che ingaggiarono una delle più cruenti battaglie partigiane del centro Italia.

Chi va oggi sul Monte Rovaio, trova una cappella con una lapide che ricorda con i nomi i partigiani del gruppo Valanga morti per la Libertà. Seguendo un “ filone escursionistico del camminare per conoscere” il Gruppo GECO di Castelfiorentino organizza una escursione ritornando sui luoghi di queste vicende, dove solo vedendo si può capire e comprendere il desiderio di giustizia che ha spinto i partigiani e partigiane a combattere e dare la vita per un ideale sognato.

Salire con il gruppo GECO su questi luoghi, ascoltare i racconti che Alessio Latini (guida escursionistica) farà con libri storici dell’eventi, ci faranno capire la scelta di divenire partigiana o partigiano, le sofferenze che essa ha comportato, la paura della morte, della tortura, le speranze di un futuro diverso fatto di giustizia sociale e di uguaglianza, il desiderio di costruire un’umanità nova.

Un sogno da costruire con forza, con la forza della ragione e della solidarietà, che nasceva da un gruppo di uomini e donne resisi liberi che dopo chiamarono Resistenza.

Domenica 12 maggio 2024 cammineremo su sentieri che noi chiamiamo “partigiani” e che oggi raccontano quei passi, quelle lotte e quei sogni. Quei sentieri sono là e ci aspettano. Per info. Gruppo escursionistico GECO Castelfiorentino alessiolatinigeco1@gmail.com

Fonte: Geco Castelfiorentino