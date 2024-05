Evade dai domiciliari prima dell'udienza, aveva rapinato un supermercato e aggredito i carabinieri

I carabinieri di Pisa hanno arrestato una persona durante servizi di controllo del territorio per rapina impropria, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. L'arresto è avvenuto in seguito all'intervento presso un supermercato dove il soggetto era accusato di aver compiuto una rapina di generi alimentari e alcolici e successivamente ha minacciato e tentato di colpire i militari intervenuti. L'arrestato, già sottoposto agli arresti domiciliari per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato poi sorpreso dai carabinieri all'esterno della sua abitazione senza giustificato motivo durante il trasferimento in Tribunale. L'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria pisana e per l'ultimo episodio è stata emessa una denuncia per evasione.