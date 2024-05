Grande attesa per la finale del contest musicale del Mood a Vicopisano: si sfidano 6 band

Venerdì 10 maggio dalle 21,30 è in programma la finale della 1a edizione del St. John's Mood Contest, un contest musicale che si è svolto nei venerdì di febbraio, marzo, aprile e maggio al Mood Live Music Pub, a San Giovanni alla Vena, nel Comune di Vicopisano, a metà strada tra Pontedera e Pisa.

Un contest molto partecipato dai musicisti giovani della Toscana: oltre 100 tra cantanti e gruppi hanno richiesto di partecipare, ne sono stati selezionati 24. Ora sono rimaste le 6 migliori band a giocarsi la vittoria.

Tutti i venerdì hanno visto un’eccezionale presenza di pubblico, con centinaia di persone che ogni sera hanno ascoltato e ballato la musica di questi giovani talenti.

A giudicare le esibizioni sono stati il pubblico, che aveva un voto per ogni consumazione fatta, e una giuria composta da musicisti e giornalisti.

Queste sono le sei band che suoneranno in finale:

L'isola dei Cipressi Viventi (Pisa/Eraclea)

Mari Lu Jacket (Grosseto)

Steenfies (Livorno)

Krap Ymotana (Pisa/Livorno)

Jhary & The White Noise (Pisa)

Meltan (Livorno)

Il contest è nato da un’idea della nuova gestione del Mood, in particolare da Conrad Cabrera, insieme al musicista, cantautore e produttore Nicola Barghi.

“Credo – ha detto Barghi -, e con l'esperienza del contest ne sono convinto, che in questo periodo e in questa Toscana esista un fermento musicale molto forte che ha necessità di luoghi dove poter sbocciare. La musica è condivisione e la condivisione crea un movimento. Sono in primis musicista e poi produttore e in entrambe le vesti credo veramente che ci sia bisogno di creare momenti di aggregazione ed eventi come questo dove è possibile condividere esperienze, conoscere nuova musica”.

Questi sono i giudici della finale, in parte musicisti, in parte giornalisti:

Marco Bachi - Bassista Bandabardò e Gaudats Junk Band, insegnante di basso alla Jam Accademy;

Max Martulli - Road manager Afterhours, Manuel Agnelli, Diodato, Levante, Vasco Brondi e fondatore della Accannone Records;

Elia Vitarelli - Cantautore e musicista progetto Tōru;

Giuseppe Ferrucci - Cantante, chitarrista e co-organizzatore Rocca'n'Roll Festival di Vicopisano

Irene Blu - Giornalista Radio Lady

René Pierotti – Giornalista

Come funziona la votazione: anche nella finale il voto del pubblico sarà importante perché varrà sia come voto aggiuntivo della giuria sia per il premio speciale.

Questi i premi:

- Minitour in 4 locali toscani (Mood, TClub Lucca, TheCave Firenze, Rocca'n'Roll Vicopisano);

- Interviste in 4 radio toscane (Radio Bruno, Punto Radio, Radio Lady, Riserva Indie);

- Buoni spesa presso Niccolai Musica per i primi 3 classificati;

- Registrazione di 1 brano presso Elfland Studio;

- Premio speciale voto del pubblico.

René Pierotti