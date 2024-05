Giro d'Italia, sospensione attività didattiche e divieti stradali: tutti gli aggiornamenti

E' partito il conto alla rovescia per l’arrivo in Toscana del Giro d’Italia. La prima tappa in programma è fissata per mercoledì 8 maggio e avrà come partenza la città di Genova e arriverà nel pomeriggio a Lucca, mentre la tappa del giorno successivo, 9 maggio, partirà da Torre del Lago per poi arrivare a Rapolano Terme.

In vista di questo atteso e importante appuntamento in alcuni comuni della toscana sono attesi dei cambiamenti a livello di divieti stradali e sospensioni dell'attività didattiche. Di seguito tutti gli aggiornamenti:

Comune di Pontedera

Giovedì 9 maggio sarà sospesa l'attività didattica nelle scuole superiori di secondo grado nel territorio comunale di Pontedera.

Tutte le altre scuole restano aperte, ad eccezione di alcune classi del plesso di Madonna dei Braccini a La Borra, la cui attività sarà sospesa a partire dalle ore 11.

La decisione è stata presa dall'Amministrazione Comunale, di concerto con la Prefettura, considerando che, nella giornata di giovedì, la provincia di Pisa sarà attraversata da una tappa del Giro d'Italia con modifiche importanti sulla viabilità e sul trasporto pubblico con l'impossibilità di garantire il ritorno a casa degli studenti nella forbice oraria 12:00-14:00.

Proprio per questo e in ragione del percorso della tappa, la decisione riguarda solo le scuole superiori e le classi che effettuano ordinariamente orario antimeridiano nel plesso scolastico di Madonna dei Braccini a La Borra.

Comune di Cascina

Giovedì 9 maggio il territorio di Cascina sarà interessato dal passaggio del Giro d’Italia di ciclismo, con la carovana rosa che entrerà in città dal ponte di Lugnano attraversando la via Nazario Sauro fino alla rotatoria della Torre Eiffel. Qui i ciclisti gireranno a sinistra per imboccare la Tosco Romagnola, entrare sul Corso Matteotti (già imbandierato) e proseguire dritto verso Fornacette. I ciclisti passeranno da Cascina intorno alle 13.30, ma prima ci sarà il transito della comitiva che accompagna il Giro. Per questo saranno in vigore modifiche al transito e alla sosta nelle aree interessate e sarà sospesa l’attività didattica in due plessi scolastici.

Dopo un confronto con gli istituti scolastici, il sindaco ha ordinato la sospensione delle attività didattiche delle sezioni D e F della scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” e delle classi a tempo corto della scuola primaria “G. Galilei” dalla 1° alla 5° A a tempo corto (in uscita in concomitanza con il passaggio del Giro d’Italia.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, la polizia municipale ha emesso un’ordinanza in vigore il 9 maggio dalle 8 fino al termine della gara. Sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta, nelle seguenti strade: Via N. Sauro dal confine con Vicopisano alla rotatoria con l’intersezione di Via Tosco Romagnola, in via Tosco Romagnola nel tratto tra la rotatoria con via Nazario Sauro ed il confine del territorio con il Comune di Calcinaia. A partire dalle 11 e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”, sarà istituito il doppio senso di circolazione, con divieto di sosta su ambo i lati, in tutta via Bacci. Sempre dalle 11 ci sarà l’inversione del senso di marcia in via Battisti (tra via N. Sauro e Piazza Felloni), via Nicolta, via Cei (tra l’intersezione con via Nicolta e via Comaschi). Sarà infine disposta la chiusura di tutte le intersezioni afferenti alla via Tosco Romagnola nel tratto oggetto della gara ciclistica.

Nell’ordinanza della Prefettura si ricorda anche che durante il periodo di sospensione della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti; è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

