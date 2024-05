Incendio di tir nella notte, in A1 code fino a 11 km questa mattina

Grave incendio in A1 di un tir carico di derrate alimentari. Il mezzo si è schiantato al km 311 in corsia sud tra Firenze Sud e Incisa, nel territorio di Rignano sull'Arno.

L’incendio generalizzato dell’automezzo ha richiesto l’invio di risorse in supporto: 2 autobotti e un carro aria. Importanti le operazioni di spegnimento effettuate dai vigili del fuoco, con lo smassamento del materiale presente nel rimorchio. E’ stato necessario chiudere la circolazione stradale per consentire di effettuare le operazioni di spegnimento in sicurezza.

Intervento terminato alle 7.20. La circolazione è stata totalmente riaperta intorno alle 8.

Segnalate code fino a 11 km per il ripristino del tratto.