Lanciata agli Ecodays di Pontedera la borsa di studio 'Mario Garzella', ex presidente Ecofor

Investire sui giovani, sulle loro competenze e conoscenze, per costruire un futuro sempre più sostenibile: è questa la finalità della borsa di studio intitolata a Mario Garzella, promossa da Ecofor Service spa in collaborazione con l’Università di Pisa nell’ambito degli Ecodays 2024, in corso fino al 12 Maggio con più di 100 eventi in programma.

Mario Garzella, scomparso nel 2022, è stato per 25 anni manager della Fiat a Torino e poi della Piaggio di Pontedera, ha ricoperto incarichi rilevanti per Mediaset, Teseco e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed è stato presidente anche di Ecofor Service.

La borsa di studio è stata presentata questa mattina nel municipio di Pontedera dall’amministratore delegato di Ecofor Service Rossano Signorini e dal presidente Antonio Pasquinucci, alla presenza della vedova di Garzella, Linda Salvini, dell’assessora all’istruzione, università e ricerca della Regione Toscana Alessandra Nardini, di Maurizia Seggiani, docente del Dipartimento di ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa, del sindaco di Pontedera Matteo Franconi e di una delegazione della sezione di Pontedera dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di cui Garzella fu socio benemerito e membro del Comitato culturale.

“Mario Garzella è stato un alto dirigente con esperienze a livello internazionale e grandi relazioni – ha spiegato l’amministratore delegato di Ecofor Service spa, Rossano Signorini – Garzella è stato una figura di riferimento per il nostro territorio e ci è sembrato importante associare il suo nome a una borsa di studio rivolta ai giovani. Chi l’ha conosciuto sa che Garzella aveva sempre una parola di speranza. Lui credeva nei giovani e nella loro capacità di ritagliarsi un ruolo, uno spazio. Una borsa di studio ci è sembrato il modo migliore di ricordarlo”.

“L’istituzione di questa borsa di studio mi fa un piacere enorme e mi commuove – ha commentato Linda Salvini, compagna di Mario Garzella – Mario ne sarebbe felicissimo, lui teneva molto ai giovani per cui non potrebbe avere un migliore riconoscimento”.

“Ringraziamo Ecofor Service per averci coinvolto in questa iniziativa – ha dichiarato Maurizia Seggiani, docente del Dipartimento di ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa – Questo è un premio rivolto ai giovani che hanno voglia di approfondire le loro competenze, le loro conoscenze, i loro studi su tematiche come queste, sempre più emergenziali. Ci saranno molte borse di studio e la prima avrà come oggetto lo studio di nuovi strumenti e criteri tecnico-metodologici per la valutazione ambientale degli impianti di smaltimento e anche di trattamento dei rifiuti”.

La sezione di Pontedera dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha annunciato che, ogni anno, darà un contributo alla borsa di studio intitolata a Mario Garzella.

Fonte: Ufficio Stampa