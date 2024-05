Lavori a pieno ritmo al nido Rodari

Un asilo nido più sicuro, grande, moderno. Procedono speditamente sia per quanto riguarda l'ampliamento che l'adeguamento, i lavori al nido d’infanzia comunale Rodari, interessato in questi mesi da una doppia operazione.

L’intervento di adeguamento e di efficientamento energetico, finanziato con 355.000 euro di risorse della Regione Toscana su fondi statali, e l’intervento di ampliamento, finanziato con 747.000 euro di risorse intercettate sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che porterà a realizzare non solo nuove aule ma anche un nuovo accesso alla scuola, nuovi spazi per le attività e una loro diversa e funzionale distribuzione per rispondere anche a esigenze di ammodernamento della struttura. Ulteriori risorse sono messe a disposizione dall’Amministrazione per consentire le sistemazioni accessorie (come i giardini e gli arredi ludici) per un restyling completo degli spazi.

Un complesso di lavori che procedono speditamente che si completeranno nei prossimi mesi con l'obiettivo di restituire alla comunità un asilo adeguato, sicuro, più moderno e capiente entro il 2024. L’intervento al nido Rodari si aggiunge agli altri interventi realizzati e in corso sulle scuole, per quasi 13 milioni di euro di investimento. I lavori in corso riguardano le scuole d’infanzia del Borgaccio (Picchio Verde e Arcobaleno) dove procede l’adeguamento del secondo lotto dell’edificio, con i lavori che si sono conclusi nella prima ala, e l’adeguamento delle scuole Pieraccini. Entrambi gli interventi, per un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito del "Cantiere Toscana", promosso dalla Regione attraverso contributi Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa