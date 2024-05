Managerialità al femminile nei servizi sociosanitari: appuntamento il 9 maggio a Firenze

La Sala Blu del Fuligno, in Via Faenza, a Firenze, ospiterà Giovedì 9 Maggio con inizio alle ore 9,00, e per l’intera mattinata, un’interessante iniziativa promossa

dall’ANSDIPP, l’associazione dei manager del sociale e del sociosanitario.

La vicepresidente nazionale dell’associazione, nonché referente per la Toscana, è Mariella Bulleri, nota anche per essere la direttrice generale della Fondazione

Centro Residenziale V. Chiarugi di Empoli. Al convegno partecipa, fra gli altri, per raccontare la propria esperienza di imprenditrice, l’empolese Stefania Caparrini.

L’obiettivo è quello di ribadire come l’identità femminile sia una risorsa straordinaria ed indispensabile per il miglioramento delle organizzazioni, in tutti i settori e come sia necessario promuovere un approccio basato sulle competenze, con la consapevolezza che la qualificazione e la riqualificazione delle ragazze e delle donne non finisca con la scuola o con l’università. Le donne dirigenti costituiscono uno straordinario patrimonio di competenze e capacità, con uno stile di leadership che ha caratteristiche specifiche che favoriscono le organizzazioni, ma l’affermazione positiva dell’identità delle donne nel lavoro, passa anche attraverso la consapevolezza della strada che resta ancora da compiere.

Il programma della mattinata prevede l’intervento di numerosi relatori ed una tavola rotonda conclusiva.