Mobilità e sosta: a Firenze gli Airpark Pdays

Si svolgerà a Firenze il 30 e 31 maggio prossimo, la IV edizione di AIPARK Pdays – MOBILITÀ E SOSTA (www.pdays.org), manifestazione biennale conference ed exhibition che ha come obiettivo la promozione del settore della sosta e della mobilità urbana, a livello nazione e internazionale. Si tratta del principale evento interamente dedicato al mondo della sosta dei veicoli al fine di rispondere alle sfide della nuova mobilità urbana.

La fiera espositiva presenterà le soluzioni di punta e le tecnologie più innovative attualmente disponibili sul mercato. E il programma scientifico è estremamente ricco e partecipativo. Sono diversi gli argomenti in agenda: dalle sfide delle realtà italiane per competere con quelle europee, al ripensare le città italiane valorizzando il servizio di sosta ottimizzando l’uso degli spazi urbani. Dalle considerazioni per l’effettiva implementazione del Partenariato Pubblico Privato, alla rigenerazione urbanistica e all’accessibilità. Ma si parlerà anche di Pums 2.0, transizione ecologica e digitale delle città, logistica urbana, mobilità green, gestione dei nuovi servizi integrati alla mobilità, infrastrutture digitali.

Fonte: Ufficio Stampa