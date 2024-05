Muore investito dal compattatore dei rifiuti a Prato

Un uomo è morto investito da un mezzo della raccolta rifiuti per le strade di Prato, questa mattina. Il fatto è raccontato da Astir,consorzio che gestisce il servizio di raccolta: "Un tragico incidente ha coinvolto questa mattina a Prato un mezzo compattatore del consorzio Astir - La Traccia. Per cause ancora in via di accertamento, tutt’ora al vaglio delle autorità competenti, subito intervenute sul posto, il mezzo, impegnato nella raccolta della carta porta a porta, ha investito un pedone in via Tagliamento. Purtroppo l’uomo ha perso la vita. Il consorzio Astir - La Traccia esprime il più profondo cordoglio per quanto successo e rimane a totale disposizione per una completa e piena collaborazione".