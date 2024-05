Niang dell'Empoli coinvolto in un altro incidente stradale

Niang c’è ricascato. L'attaccante dell'Empoli ieri sera, poco dopo le 21, nella centrale via Fucini, la strada che costeggia il teatro Shalom è stato coinvolto in un nuovo incidente stradale. Un Mercedes GLE grigio scuro si è andato a schiantare prima su un furgone in sosta, poi su un'auto parcheggiata poco dopo, con all'interno il conducente. A sua volta l'auto con all'interno il giocatore dell'Empoli e un'altra persona (non è chiaro chi fosse alla guida) ha colpito una terza auto in sosta e si è andato a schiantare contro il muro dell'edificio parrocchiale. Infine un quarto veicolo in sosta è stato coinvolto nell'impatto.

