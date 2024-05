Premio Scuola del Rotary Fucecchio-Santa Croce, ecco le vincitrici

Nella mattinata del 4 maggio 2024, i soci del Rotary Club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno, i membri della Commissione Rotary Premio Scuola e della Commissione Giudicatrice, hanno accolto, a Villa Sonnino, i professori, i ragazzi ed i genitori dell’Istituto Leonardo da Vinci - Castelfranco di Sotto, sezione di Orentano e dell’Istituto Montanelli Petrarca di Fucecchio, le scuole che hanno partecipato al Premio Scuola, storica iniziativa del nostro Rotary, che si rivolge ai ragazzi dell’ultimo anno della scuole medie e che quest’anno è arrivato al traguardo della 20ª edizione.

Per questa edizione la Commissione ha scelto per i ragazzi un tema stimolante e innovativo che li ha portati a girare per la loro città ad intervistare i propri concittadini, ecco la traccia:

“Voci della città. Svolgi un'inchiesta intervistando tuoi concittadini sugli aspetti piacevoli e su quelli problematici della tua città o del tuo paese.

Puoi condurre le interviste insieme ai tuoi compagni, sviluppando infine le tue conclusioni relazione personale".

Prima della premiazione è stato proiettato un resoconto della 41ª Edizione del RYLA, che si è svolto a Punta Ala dal 7 al 14 aprile 2024, sul tema «Le nuove generazioni nello scenario dell’intelligenza artificiale»; il professor Giuseppe Bellandi, che da tanti anni promuove e partecipa attivamente come relatore ai RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), ha approfittato per spiegare ai presenti gli obiettivi e le caratteristiche di questo progetto che è organizzato ogni anno dai club e dai Distretti Rotary.

Menzionate per il loro interessante tema, svolto a quattro mani, sono state le alunne Giorgia Giorgi e Caterina Luciani, entrambe frequentanti la classe 3°B dell’istituto Comprensivo Leonardo da Vinci - Castelfranco di Sotto, sezione di Orentano, mentre la vincitrice è stata Chiara Ferrali della classe 3°G dell’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio, con la seguente motivazione, letta dallo scrittore Alberto Malvolti:

"L'elaborato di Chiara Ferrali è pertinente nel contenuto, che si apre in modo originale e prosegue esponendo efficacemente i problemi locali emersi durante le interviste. Le argomentazioni sono ben articolate, non solo in chiave critica, ma anche in modo propositivo, mettendo in rilievo le proposte di soluzione che vengono dalle associazioni e da singoli cittadini. La forma sempre corretta e scorrevole rende gradevole e vivace l'esposizione degli argomenti trattati".

Dopo aver letto i loro temi la vincitrice e le menzionate hanno ricevuto dalla presidente del Rotary di Fucecchio Santa Croce sull’Arno Maria Elena Maffei e dalla presidente della Commissione Premio Scuola, Claudia Neri, una targa per celebrare riconoscimento ottenuto e, per la vincitrice, uno zaino della 41ª Edizione del RYLA.

La menzionata Caterina Luciani, assente per una gara di ballo, ha simpaticamente ringraziato tutti con un breve video e la sua targa che è stata ritirata dalla madre.

I complimenti per la vincitrice e le menzionate sono arrivati anche da Emma Donnini, vice sindaco e assessore alla scuola del comune di Fucecchio, e da Angela Surace, dirigente dell’Istituto Montanelli Petrarca di Fucecchio, la scuola vincitrice che riceverà, nella prossima conviviale del 10 maggio 2024, il consueto assegno da 1.000 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.