Revoca concessione stadio, Acr Siena cita in giudizio il Comune: danni da 18 milioni e 450mila euro

L'Acr Siena, società che ha mancato l'iscrizione della squadra di calcio bianconera nel campionato di serie C, ha avanzato un atto di citazione presso il tribunale civile di Siena nei confronti del Comune di Siena, una richiesta danni da 18 milioni e 450mila euro.

La citazione in giudizio fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata in data 15 marzo, e che fa riferimento alla risoluzione per inadempimento contrattuale della "concessione in uso e gestione congiunta in regime accessorio con lavori di adeguamento dello stadio Artemio Franchi e del Complesso sportivo Bertoni dell'Acquacalda per la durata di anni 10".

"Ribadendo di avere agito in piena legittimità, come lo stesso iter della giustizia amministrativa ha fin qui ribadito, il Comune di Siena annuncia che - si legge in una nota - attraverso i propri legali, predisporrà in sede civile tutti gli atti necessari per costituirsi in giudizio, per tutelare i propri interessi e quelli di tutta la comunità senese".