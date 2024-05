Revoca concessione stadio, Acr Siena cita in giudizio il Comune e chiede 18 milioni di euro

La società Acr Siena ha presentato un'azione legale presso il tribunale civile di Siena contro il Comune di Siena, richiedendo un risarcimento danni di 18 milioni e 450mila euro. Questo atto segue una sentenza del Consiglio di Stato del 15 marzo, relativa alla risoluzione per inadempimento contrattuale di una concessione per l'uso e gestione dello stadio Artemio Franchi e del Complesso sportivo Bertoni dell'Acquacalda per 10 anni. Il Comune di Siena, dichiarando di aver agito legittimamente come confermato dal processo amministrativo, ha annunciato attraverso una nota che i suoi legali prepareranno tutti i documenti necessari per difendere i propri interessi e quelli della comunità senese nel procedimento civile.