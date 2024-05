Rocco Balocco 3° edizione. Spettacoli per Bambine e Bambini da 0 a 99 anni - Tra i Binari e Palio di San Rocco

Torna anche per questa primavera “ROCCO BALOCCO III° Edizione - Rassegna di Spettacoli per Bambine e Bambini da 0 a 99 anni” aspettando la XVI° Edizione del Festival del Pensiero Popolare - Palio di San Rocco, a cura di Tra i Binari.

La programmazione coprirà, come da tradizione ormai consolidata, 3 sabato pomeriggio consecutivi nel mese di Maggio, a partire dal primo appuntamento previsto per l’11 Maggio.

Dopo un 2023 di programmazione tutta al femminile, che ha visto ospiti artiste sia locali che internazionali, proponiamo per quest’anno una ricca e variegata programmazione che cambierà di location per l’ultima data.

La Rassegna nasce nel 2022 con l’intento di rendere continuativo il lavoro sulla comunità che vede il suo fulcro nel Festival del Pensiero Popolare - Palio di San Rocco Pellegrino, che tradizionalmente si svolge nella settimana di Ferragosto, ma che ha l’ambizione di dilatarsi nel tempo e attivando e stimolando la comunità per un'intera annualità.

Novità di quest’anno, grazie alla crescente collaborazione con APSP Del Campana Guazzesi e l’associazione Amici del Campana Odv, è la doppia locazione degli spettacoli: mentre i primi due verranno ospitati come da tradizione nell’Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco, la terza data migrerà nella pittoresca terrazza dell’RSA Del Campana Guazzesi.

Questo, luogo cardine del quartiere Scioa, aprirà i propri spazi creando un contesto di convivialità con la comunità oltre a nuove possibilità di incontro tra le persone. Insieme a bambine e bambini di tutte le età desideriamo trasformare per tre pomeriggi questi luoghi del quartiere in un teatro a cielo aperto, ospitando la magia e la meraviglia delle arti.

Iniziamo coi primi due appuntamenti nella Chiesa di San Rocco

La rassegna si apre sabato 11 maggio con Anna Dimaggio in “Giocarsi tutto in versi”, spettacolo-laboratorio interattivo in cui bambine e bambini diventano protagonisti attraverso straordinari mondi, guidati dalle letture dell’artista.

Nella seconda data, sabato 18 maggio, Felice Pantone ne “Il Sig. delle Ciliegie”, un contenitore musicale, brevi racconti, canzoni originali e filastrocche, accompagnati dalla musica dal vivo con strumenti unici e affascinanti, capaci di incuriosire spettatori di tutte le età.

Per l’ultima data di sabato 25 maggio ci sposteremo infine nella terrazza dell’RSA Del Campana Guazzesi, dove Andrea Vanni - Compagnia dei Karacongioli ci guiderà in “Oggetti Volanti Ben Identificati”, spettacolo comico di un karacongiolo giocoliere alle prese con equilibri precari, bislacchi mezzi di trasporto e improbabili contorsionismi.

Ogni spettacolo sarà seguito da incontri con il pubblico dialogando con l’artista e sviluppando momenti di confronto, domande e curiosità, e da strepitose merenda nel foyer della piazza, quest’ultime a cura del Caffè Bonaparte.

Si accede allo spettacolo con un'offerta libera consapevole e la tessera soci 2024 Tra i Binari. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con APSP Del Campana Guazzesi, Ass. Moti Carbonari ritrovare la strada, Comune di San Miniato, Movimento Shalom, San Miniato Promozione, Pro Loco San Miniato.

Info e prenotazioni a:

Tel. 3385847087 (Whatsapp e Telegram)

Mail: teatritraibinari@gmail.com

Il programma e la presentazione degli spettacoli

SABATO 11 MAGGIO Ore 17:00

Chiesetta di San Rocco, Piazza Buonaparte, San Miniato

Giocarsi tutto in versi di e con Anna Dimaggio

Animazione teatrale tra libri tracce di carta e gessi

Un pomeriggio per giocare insieme con libri, tracce di carta e gessi.

Pescatori di pesche o pesci?

Principesse cascanti dal pero?

Boscaioli di boschi o marmellate?

Parole succose lette da Anna Dimaggio, create da Giovanni Lo Monaco, maestro in una

scuola di frontiera.

SABATO 20 MAGGIO Ore 17:00

Chiesetta di San Rocco, Piazza Buonaparte, San Miniato

Il Sig. delle Ciliegie

di e con Felice Pantone

Cantastorie dai mille strumenti strampalati

Il signore delle ciliegie è un Cantastorie e l’incontro un evento...

Lo spettacolo è un vasto contenitore musicale di Racconti, Canzoni e Cose Mai Viste. Costruito con esperienza... per il pubblico di grandi e piccini.

Un cantastorie del Terzo Millennio capace di adattare un’antica arte all’attualità e di catturare l’attenzione di un pubblico di adulti e bambini con canzoni, storielle, filastrocche, divertenti e intelligenti per gli occhi e le orecchie di tutte le età. Il primo in Italia a portare nelle piazze, l’organetto di Barberia per musica meccanica, a cui hanno fatto seguito altri strampalati strumenti come la Sega Musicale, il Flauto da Naso, il Tubasso, che certamente non conoscete e che è ormai riconosciuto, sono gli strumenti utili per migliorare la vita di tutti.

SABATO 25 MAGGIO Ore 18:00

Terrazza presso RSA Del Campana Guazzesi, Via Bagnoli 7, San Miniato

Oggetti Volanti Ben Identificati

Di e con Andrea Vanni (Compagnia dei Karacongioli)

Spettacolo comico di giocoleria e equilibrismo

Nell'assoluta convinzione di essere gli unici sani di mente in un paese di matti, i Karacongioli proiettano il pubblico nel loro mondo surreale, facendo sorgere il dubbio che la realtà sia davvero quella che loro ti raccontano. Amante della comicità demenziale, l'allegra famigliola di famelici finti folletti ammalia

grandi e piccini giocando a stravolgere i nostri punti di riferimento, potendosi permettere di dire e fare tutto e il contrario di tutto, avvalendosi di personaggi che si danno le regole per conto proprio. Bislacchi oggetti volanti, trampoli affusolati, delicati equilibrismi e monocicli ballerini fanno da sfondo ad uno spettacolo dove l'assurdo la fa da padrone. Numeri tecnici di giocoleria conditi con dilagante senso dell'umorismo o numeri comici eseguiti da un giocolieri niente male? fate voi.