Santini Rottami Empoli, la scelta perfetta per gli scarti metallici e ferrosi della tua azienda!

Oltre mezzo secolo di attività con sede a Empoli. Un partner serio, competente e affidabile per le aziende. Una famiglia unita nel costruire il futuro di un'azienda giorno dopo giorno.

Parliamo della Santini Rottami di via Partigiani d'Italia, 28 A/B, Empoli.

L'azienda è leader in Toscana nella gestione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi.

La Santini Rottami ritira ritira materiali di scarto dalle vostre aziende (come rame, ottone, bronzo, alluminio vario, piombo, acciaio, ferro, zinco, stagno, cavi e motori elettrici, apparecchiature fuori uso) lo seleziona accuratamente, effettua una riduzione volumentrica e poi lo avvia al riciclo totale!

L’offerta è infine completata dalla possibilità di noleggio scarrabili a Firenze e tutta la Toscana, selezionati in base alle necessità del fornitore.

Novità: dal 2024 Santini Rottami ha introdotto il ritiro di scarti in legno e vetro. Insomma, una gestione integrata per un recupero completo degli scarti.

Se vuoi conferire materiali ferrosi in un ambiente sicuro, consapevole che verranno recuperati e trasformati in modo corretto e a norma di legge, non puoi che scegliere Santini Rottami!

Ricorda che recuperare rottami metallici e ferrosi, una volta lavorati, può portare al riciclo degli stessi, con una notevole riduzione dell'impatto ambientale e un risparmio economico importante.

SANTINI ROTTAMI srl

Via Partigiani D'Italia, 28 A/B

50053 Empoli (FI) - Italia

Tel e fax +39 0571 932030

www.santinirottamiempoli.it

Mail info@santinirottamiempoli.it

facebook.com/santinirottami