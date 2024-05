Serravalle De Gusto, successo per l'evento sul Montalbano

Tantissime presenze si sono registrate nel Borgo medievale di Serravalle Pistoiese giovedì 25 aprile per la seconda edizione del SERRAVALLE DE GUSTO.

Si tratta di un evento organizzato dalla Strada del Vino e dell’Olio del Montalbano, in collaborazione con il circolo Arci di Serravalle Pistoiese, e con il patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese, la Provincia di Pistoia, la Regione Toscana e di Vetrina Toscana.

L’evento è iniziato al mattino con una Camminata a cui hanno partecipato oltre 70 persone, che partendo da Piazza Duomo a Pistoia ha percorso il Cammino di San Jacopo fino a Serravalle Pistoiese.

Ad ogni partecipante è stato consegnato, come attestazione del cammino effettuato, un braccialetto di Visit Serravalle con il timbro dello Iat di Pistoia e dello Iat di Serravalle, più uno sconto sulle degustazioni.

Nel Frattempo, è stata commemorata la giornata della Liberazione presso il monumento ai Caduti di Serravalle Pistoiese, presieduta dal sindaco Piero Lunardi. Era presente anche Lucia Ghieri del Rotary Pegaso.

Subito dopo, è avvenuta l'inaugurazione del Serravalle De Gusto, alla presenza del sottosegretario all’Agricoltura senatore Patrizio La Pietra.

Da questo momento, ha preso il via questa edizione di Serravalle De Gusto, presentata quest'anno presso la Regione Toscana dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dalla consigliera regionale Federica Fratoni.

Tvl Pistoia e Televisiun Montecatini hanno poi provveduto a trasmettere le immagini della presentazione.

Oltre duemila le presenze registrate quest'anno, molte anche da Paesi stranieri come gli Stati Uniti e il Giappone. Tantissimi anche gli italiani che sono affluiti a Serravalle da svariate regioni italiane che, dalle undici al tramonto, hanno camminato per le stradine del Borgo con in mano il loro calice da degustazione. Tantissimi i presenti alle visite guidate del borgo e alle degustazioni guidate di olio e vino.

In quanto Presidente della Strada del vino e dell'Olio del Montalbano -Le colline di Leonardo Voglio ringraziare di cuore gli addetti alla sicurezza, la polizia municipale, i carabinieri, il Presidente del circolo arci di Serravalle paese Tiziano Leporatti e tutti i sui volontari, l’ufficio turistico ,il circolo MCL che hanno reso possibile la bella riuscita di questo evento . Un ringraziamento particolare va poi ad Alessandro Talini, che in questo periodo si è prodigato per il successo delle degustazioni guidate, in collaborazione con la Fisar e l’ Anapoo di Pistoia . Essenziali, per l'ottima riuscita dell'iniziativa, sono state le associazioni locali come la Pro Loco Serravalle, il Circolo APS Ponte di Serravalle, il Gruppo arcieri del Palio di san Lodovico, il tennis club Le Torri e la Confraternita di Parte Guelfa.

Il Parroco di Serravalle Don Stanislao, la Croce Verde di Masotti, gli uffici comunali e gli operai hanno poi supportato in tutto e per tutto l'evento.

Gli scrittori Caterina Benini, Andrea Cuminatto e Chiara Bartoli e gli artisti Piero Bertelli , Alessio Vignozzi ( in arte Il Vigno) e Luca Lucherelli si sono resi protagonisti degli spazi culturali con la presentazione delle loro fatiche artistiche e letterarie.

Autentici motori dell'evento sono poi stati i produttori del nostro territorio, la Federazione Toscana delle Strade dell'olio e del vino e la strada del vino delle Colline Pisane.

Giusy Versace che ci ha fatto infine conoscere il torrone IGT e il passito IGT di Bagnara Calabra, Borgo della costa viola Calabrese. L’azienda Polsterer ( azienda di Feuersbrunn comune gemellato con Serravalle )

Un ringraziamento di cuore a tutti i Volontari e agli Sponsor che ci hanno permesso di realizzare questo bellissimo evento volto alla valorizzazione del nostro territorio del Montalbano.

"Credo che oggi abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo quale associazione Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo, cioè far conoscere e apprezzare le nostre bellissime realtà culturali e agricole", ha detto Luigi Micheli, presidente della Strada dell’olio e del vino del Montalbano.

Fonte: Vinci nel Cuore