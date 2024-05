Svuota bottiglia di acido sulla compagna e scappa da Parma, arrestato in Toscana 61enne

Era in semi-libertà e dopo una mattina al lavoro e la sera a cena con figlia e compagna, sarebbe dovuto rientrare nel carcere di Parma. Invece il 61enne ha litigato pesantemente con la compagna 54enne in un condominio di Sorbolo Mezzani, nel Parmense, svuotandole una bottiglia di acido sulla testa, prima di colpirla con un fendente al fianco. L'uomo ha tentato la fuga ma è stato intercettato e bloccato dalla polizia stradale di Arezzo nei pressi della stazione di servizio di Badia al Pino. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. L'uomo inizialmente era in carcere per cumulo di pene che l’hanno condannato all’ergastolo per gravissimi reati contro la persona commessi alcuni decenni fa.