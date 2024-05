Una borraccia personalizzata in dono ai bambini che usano il Pedibus

I bambini e le bambine che in questo anno scolastico hanno utilizzato il Pedibus sono stati premiati con una borraccia brandizzata, un piccolo ringraziamento da parte dell'Amministrazione Comunale per le loro camminate in compagnia, per raggiungere la scuola, che hanno evitato tanto traffico e inquinamento. Il Pedibus, nato durante la pandemia per sopperire alle limitazioni imposte sugli scuolabus e sui mezzi pubblici, ha registrato in questi anni un alto gradimento da parte di molte famiglie. All'inizio, infatti, nel 2021, i bambini coinvolti erano poco più di 100, mentre adesso superano i 200. Alla scuola primaria Villa Corridi, il primo percorso pedibus partì nel 2020 con 6 bambini, che durante l'anno scolastico diventarono 12. Oggi sono invece 60 gli utenti del servizio.