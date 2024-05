"Visita alle abetine storiche delle Foreste Casentinesi", una domenica tra sostenibilità e tradizione

"Visita alle abetine storiche delle Foreste Casentinesi" in programma domenica 12 maggio 2024. L'evento vedrà la partecipazione attiva del Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, l'Università di Firenze, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, PEFC Italia e Unione dei Comuni Montani del Casentino.

La giornata, spiegano gli organizzatori, nasce nell'ambito del progetto A.Bi.E.S che si propone di definire un percorso di valorizzazione del legno di abete bianco delle Foreste Casentinesi per la produzione di elementi strutturali di grandi dimensioni. Sarà messo in risalto il rapporto instaurato tra città e foreste limitrofe nei secoli scorsi quando il legname di abete veniva abitualmente impiegato nella costruzione di edifici, anche storici e di alto valore culturale/artistico. Negli ultimi decenni tale rapporto si è perso e il legname viene in gran parte importato dall'estero o sostituito con altri materiali ben più impattanti a livello ambientale. La giornata mira, dunque, a sensibilizzare sull'importanza della gestione forestale sostenibile e la creazione di filiere locali in un'ottica di presidio del territorio e valorizzazione delle tradizioni.

Per partecipare all'evento, gratuito, è necessaria l'iscrizione entro il 9 maggio: nella locandina di seguito i dettagli del programma.

Fonte: Ufficio stampa