Welfare, Petrucci (Fdi): "Impeditomi di partecipare al convengo della fondazione turati.."

“Questa mattina mi è stato impedito di prender parte all’evento della Fondazione Turati Onlus sul welfare toscano, nonostante fossi stato invitato all’iniziativa e avessi avvertito della mia presenza".

L’iniziativa prevedeva esclusivamente interventi del Pd, ma nonostante l’esclusione della voce dell’opposizione in Consiglio regionale e di componenti del Governo nazionale, avevo deciso di partecipare comunque all’evento visto che sarebbero intervenuti rappresentanti di organizzazioni, coordinamenti e sindacati che si occupano di welfare integrato in Toscana. Mi sarebbe piaciuto molto ascoltare le loro analisi e proposte ma purtroppo mi è stato impedito di farlo.

A quanto pare l’incontro della Fondazione Turati è solo un evento elettorale del Pd. Sono molto amareggiato per quanto avvenuto e invito la Fondazione Turati a spiegare meglio la natura delle sue iniziative oltreché ad ascoltare anche le numerose proposte ed iniziative per il welfare che Fratelli d’Italia sta portando avanti in Toscana come in tutta Italia” lo dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci.