A Figline la consegna delle chiavi degli appartamenti per autonomia e inclusione sociale

Le chiavi sono state consegnate questa mattina a Figline con una cerimonia simbolica di inaugurazione. I pazienti del Servizio di Salute Mentale Adulti potranno essere al massimo sei e potranno abitare in autonomia in strutture residenziali situate nella piazza Don Bosco. Il progetto denominato “Gruppi Appartamento” offre un percorso dedicato in due strutture a carattere riabilitativo destinate a pazienti del Servizio con un buon grado di autonomia, capaci di essere protagonisti e partecipi della propria vita, con un sostegno minimo da parte di operatori della struttura aziendale. E’ stato presentato questa mattina alla cittadinanza presso i locali dell’Auser in piazza Don Bosco a Figline e Incisa Valdarno. A seguire si è tenuta la visita agli appartamenti. Erano presenti Stefano Castagnoli, direttore Salute Mentale Adulti zone Sud Est e Mugello, Leonardo Barbara Psichiatra, Daniela Falchini Psicologa, entrambi del Servizio Salute Mentale Adulti di Figline e il primo cittadino di Figline e Incisa.

“Gruppi Appartamento” nasce da una collaborazione iniziata alcuni anni fa tra Servizio di Salute Mentale della Ausl Toscana centro e l’Amministrazione Comunale. Quest’ultima ha concesso all’Azienda sanitaria in comodato gratuito le due unità immobiliari, con l’intento di promuovere l’inclusione sociale di persone con una specifica vulnerabilità, la collaborazione tra Servizi del territorio e il coinvolgimento delle realtà del Terzo Settore.

“Da molti anni – spiega il direttore Stefano Castagnoli - il nostro servizio lavora, in collaborazione con le altre agenzie del territorio, sull’intero ambito di azioni che riguarda la salute mentale, dalla cura della fase acuta di malattia alla riabilitazione, dalla prevenzione primaria alla promozione della salute, ma anche al contrasto della cronicità e al sostegno dell’autonomia. Questo progetto è in sintonia quindi con il lavoro fatto in questi anni”.

L’obiettivo principale del progetto è quello favorire l’autonomia dei pazienti che afferiscono al Servizio di Salute Mentali Adulti. Nello specifico gli appartamenti di Figline sono situati nel centro cittadino, aspetto indispensabile per un buon inserimento sociale, consistono in due immobili che possono ospitare al massimo tre persone ciascuno e sono stati arredati dall’Azienda. Si tratta di strutture residenziali temporanee in cui la permanenza, come per tutte le strutture intermedie a carattere riabilitativo, è da intendersi nell'ambito di un arco temporale evolutivo, nel percorso di vita dell’utente.

A essere accolti sono residenti nel territorio di riferimento dell'Unità Funzionale Semplice Salute Mentale Adulti Valdarno/Val di Sieve e fra questi preferenzialmente utenti residenti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno. I beneficiari del progetto verranno coinvolti anche in attività di tipo volontaristico per favorire lo scambio e la promozione di sinergie nella comunità territoriale.