Ad Altopascio torna lo 'Stand up Comedy Festival - Si fa per ridere!', tre serate di divertimento e comicità

Dopo il grande successo della prima edizione, torna anche quest’estate “Si Fa Per Ridere! – lo Stand Up Comedy Festival (SFPR)” di Altopascio. Tre serate - il 27 giugno, il 4 luglio e l'11 luglio - per artisti molto noti, che calcheranno il palco nel centro storico di Altopascio, tra divertimento, risate e irriverenza.

Il festival rappresenta un elemento unico nel panorama toscano e non solo e nel programma 2024 del "Luglio Altopascese" ed è organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con MusicaStrada, agenzia specializzata nel booking e nella gestione di tour per artisti e band sia nazionali che internazionali.

La Stand Up Comedy, in cui i comici si esibiscono in maniera diretta e interattiva con il pubblico, offre uno spettacolo divertente, irriverente e coinvolgente. Gli spettatori possono aspettarsi risate, riflessioni e tanto divertimento, con la promessa di performance che toccano temi legati alla vita quotidiana, ma anche questioni più profonde, sempre con una vena umoristica e spensierata.

Per restare aggiornati: https://www.standupaltopascio.it/

Fonte: Ufficio Stampa