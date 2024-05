Al Teatro Verdi va in scena 'D'attori dottori', il ricavato servirà ad acquistare una nuova ambulanza

L'Associazione Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno ODV invita allo spettacolo della compagnia di teatro amatoriale Trio & Dintorni dal titolo "D'ATTORI DOTTORI" in scena presso il Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno le sere di sabato 11 e domenica 12 maggio alle ore 21,00. L'evento fa parte delle iniziative per l'acquisto della nuova ambulanza cui sarà infatti devoluto in beneficenza il ricavato di entrambe le serate.

Fonte: Associazione Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno ODV