Alluvione 2023, il Comune di Montemurlo ringrazia la protezione civile e gli angeli del fango

A sei mesi dall'alluvione del 2 novembre scorso, il Comune di Montemurlo vuole ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, si sono impegnati per prestare soccorso alla popolazione. Il sindaco ha promosso per sabato 11 maggio alle ore 15,30 una cerimonia per ringraziare la protezione civile, le associazioni del territorio e tutti gli angeli del fango, persone di varie età e provenienze, che nei giorni dell'emergenza hanno aiutato famiglie e imprese a liberare capannoni, abitazioni e garage da acqua e fango. Un grazie che il Comune vuol far arrivare a tutti coloro che ne momento del bisogno non si sono mai tirati indietro ma che hanno aiutato la popolazione a non mollare. Alla cerimonia di ringraziamento sarà presente, insieme al sindaco e agli assessori, anche Ginevra Minetti, la giovanissima montemurlese, scelta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella come Alfiere della Repubblica per il servizio prestato nei giorni dell'alluvione. La cerimonia è aperta a tutti i cittadini.

Fonte: Ufficio Stampa