Alluvione Mugello: tavolo con presidente Regione, struttura commissariale e Comuni

Il punto sull’attività di ricostruzione pubblica e privata in Alto Mugello dopo gli eventi meteorologici del maggio del 2023. E’ quanto è stato fatto stamani durante un tavolo che si è svolto a Palazzo Strozzi Sacrati e al quale ha partecipato il presidente della Regione, in qualità di sub-commissario alla ricostruzione, con la struttura del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e le amministrazioni locali coinvolte dall’alluvione che ha colpito l’Alto Mugello fra il 15 e il 17 maggio del 2023. Erano presenti anche rappresentanti della Città Metropolitana, dei Comuni di Comune di Marradi, Firenzuola, Londa e San Godenzo, Comune di Palazzuolo sul Senio, Consorzio di Bonifica della Renana, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. E i tecnici della Regione Toscana.

Soddisfatto il presidente della Regione che sottolinea come il lavoro sviluppato da sub commissario, in armonia col commissario Figliuolo, per l’area toscana abbia trovato concrete risposte negli interventi urgenti e strutturali che sono stati impostati, un lavoro di squadra che sta andando avanti fra la struttura commissariale, le istituzioni locali con il coordinamento della Regione. Particolare soddisfazione è stata poi espressa dal presidente per l’assegnazione di 30 milioni alla linea Faentina, in grave disagio per gli eventi franosi.

L’incontro è stato l’occasione per i soggetti attuatori per fare il punto in merito allo stato di avanzamento degli interventi di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità. Sono stati assicurati alla Regione Toscana rispettivamente 1.873.000 euro per gli interventi di difesa idraulica attuati dai Consorzi di Bonifica e 22.533.390 euro per gli interventi di ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali attuati dai Comuni e dalla Città Metropolitana di Firenze.

Oltre a garantire la massima disponibilità e collaborazione rispetto alle questioni poste sul tavolo dalle amministrazioni locali, la struttura commissariarle ha inoltre annunciato l’assegnazione delle risorse finanziarie per 30 milioni di euro per i lavori da effettuare sulla linea ferroviaria Faentina: l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori è previsto per il mese di settembre 2024 e l’inizio dei lavori per la metà del 2025.

Dall’incontro è emerso che gli enti stanno portando avanti tutte le attività necessarie ad avviare i cantieri entro la corrente annualità.

Inoltre, rispetto al pacchetto degli interventi già autorizzati, entro l’estate, sarà approvata dalla struttura commissariale, attraverso il reimpiego di fondi PNRR di cui alla linea 2.1a, una rimodulazione ed integrazione delle risorse finanziarie già stanziate per oltre 50 milioni di euro che consentiranno tra l’altro la programmazione di ulteriori interventi, dando una risposta nettamente decisiva rispetto al quadro delle criticità scaturite dall’evento del maggio scorso.

E’ stato fatto anche il punto sullo stato di avanzamento delle procedure contributive a favore dei soggetti privati e delle attività produttive, rispetto alle quali è stata rinnovata la massima intesa per accelerare quanto prima possibile l’iter istruttorio da portare avanti per far arrivare i contributi ai soggetti richiedenti ma, allo stesso tempo, anche per sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di poter ancora presentare domanda tenuto conto che le tempistiche sono ancora aperte.

Si ricorda che il quadro delle risorse stanziate dalla struttura del commissario Figliuolo va ad aggiungersi alle ulteriori risorse stanziate e ad oggi già erogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Protezione civile regionale, per circa 15 milioni di euro, di cui oltre 14,7 sono stati destinati per garantire l’esecuzione degli interventi di somma urgenza ad oggi ormai completati.

Fonte: Regione Toscana