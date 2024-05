Capannone crolla a Lucca: nessuna persona coinvolta, ma si continua a cercare tra le macerie

Un vecchio capannone dismesso precedentemente utilizzato come carrozzeria è crollato improvvisamente questo pomeriggio in via del Tempietto a Lucca, dietro la stazione ferroviaria. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre specializzate nella ricerca e soccorso nelle macerie, insieme a unità cinofile operative per la ricerca di persone. Al momento non si hanno segnalazioni di feriti, ma i pompieri continuano a scavare tra le macerie per precauzione, considerando che l'edificio veniva spesso utilizzato come rifugio da senzatetto. Si ipotizza che il cedimento della struttura sia dovuto all'usura dei materiali di costruzione. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della compagnia di Lucca per coordinare le operazioni.