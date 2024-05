Dalla casa famiglia ai campi del Chianti: il sogno del giovane Arbis

Arbis Saliu, 21 anni di origini albanesi, ama l’Italia ed in particolare la campagna toscana a tal punto da averla scelta come meta per realizzare un sogno. Quello di fare il contadino. Il giovane è uno degli aspiranti agricoltori, uscito dal corso triennale di Chiantiform, che le colline di San Casciano ha coltivato la sua passione e piantato il seme del futuro. Nei giorni immediatamente successivi al conseguimento del diploma, avvenuto meno di un anno fa, Arbis è stato assunto a tempo determinato da un’azienda del territorio nei pressi di Mercatale dove oggi vive e potrà mettere a frutto tutte le conoscenze e le competenze acquisite in classe.

Fare il contadino, entrare in contatto con la terra e la natura, lavorare all’aria aperta e sviluppare abilità specifiche nel settore agricolo, uno dei comparti economici più rilevanti e attrattivi dell’area Chianti, è l’obiettivo che il ragazzo, giunto in Italia a 16 anni, ha perseguito con tutte le sue forze. E i risultati non hanno tardato ad arrivare. Nonostante il percorso di vita non facile e la famiglia lontana, Arbis ha messo a fuoco fin dai primi passi il proprio progetto lavorativo, facendo emergere determinazione, passione e rispetto per l’altro. Prima come brillante allievo che ha concluso la scuola a pieni voti, poi come dipendente apprezzato e stimato dai suoi datori di lavoro.

“Sono andato dritto all’obiettivo – racconta – non ho mai avuto alcuna esitazione, la passione per la terra, il lavoro agricolo e la coltivazione delle produzioni tipiche toscane che poi sono analoghe a quelle del mio paese, l’olio e il vino, me lo hanno trasmesso i miei genitori che in Albania conducono una piccola azienda”. “Il mio sogno era quello di raggiungere questo meraviglioso paese che è l’Italia, imparare il mestiere e portare tutta la mia famiglia qui, dove credo si possano sviluppare concrete opportunità professionali – continua - a me è successo, ho creduto in me stesso, nella scuola di Chiantiform alla quale sono infinitamente grato e nelle possibilità di impiego di questo territorio che, oltre ad essere bello, è vivibile e accogliente”.

Per Arbis il percorso non è stato lineare. E’ arrivato in Toscana che era solo un adolescente in cerca di una prospettiva migliore e per 4 anni e mezzo è stato supportato da una casa famiglia di Scandicci. “E’ lì che ho trovato una seconda casa, sono stato accudito, gli educatori e le educatrici mi hanno aiutato a crescere e maturare, sono stato seguito con affetto e attenzione – rivela – grazie alla Casa famiglia e al team di Chiantiform adesso sono un uomo autonomo, con una casa, un contratto di lavoro, felice di svolgere questa professione e di credere nel mio futuro”. “Certo non è stato semplice perché ho dovuto imparare l’italiano in pochi mesi e impegnarmi al massimo – evidenzia – la mattina frequentavo la scuola di Chiantiform, il pomeriggio fino a sera studiavo per conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado, trovavo del tempo anche per fare del volontariato al banco alimentare”.

“ll lavoro in questo settore non manca – conclude - ai giovani che vogliono avvicinarsi a questo mestiere dico che è importante non mollare, investire nelle proprie capacità e non limitarsi ad alzarsi la mattina per avere uno stipendio alla fine del mese, chi lavora la terra deve essere motivato e farlo con passione e consapevolezza”.

Da anni Chiantiform, l’agenzia formativa costituita dai Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, Impruneta e Bagno a Ripoli, attiva un percorso di formazione professionalizzante come operatore agricolo. Arbis è stato assunto a tempo determinato da una delle aziende del territorio dove aveva praticato lo stage durante il corso, in base all’accordo che Chiantiform ha stretto con le aziende agricole locali. “Che il suo percorso formativo potesse sfociare in un risultato pressoché immediato e concreto lo si era immaginato sin dal primo anno – dichiara la presidente di Chiantiform Elisa Corneli – Arbis è stato un allievo attento, presente, partecipe, pieno di passione e senso di responsabilità, ha imparato in fretta e ha conseguito ottimi risultati, siamo felici per lui e gli altri ex allievi che oggi lavorano presso le aziende agricole dell’area fiorentina”.

Considerato il successo dell’attività di Chiantiform che va avanti da più di dieci anni, si apre una nuova stagione formativa ed una nuova edizione della ‘scuola’ gratuita per ragazze e ragazzi di età inferiore ai 18 anni che insegna a diventare contadini. Si tratta di un’attività triennale come operatrici e operatori agricoli IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) che permetterà a giovani di età inferiore ai 18 anni, in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, di acquisire competenze finalizzate all’allestimento, alla manutenzione e alla cura delle aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati, alla messa a dimora delle piante e alla gestione e all’applicazione delle necessarie tecniche colturali.

Il corso Agri.Pro.Chianti è finanziato con risorse regionali, nell'ambito di GiovaniSì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Alle iscrizioni gratuite possono accedere anche giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di Iefp. Il corso, in partenza a settembre 2024, si compone di 2970 ore di lezioni di cui 1085 di aula, 1085 di laboratorio e 800 ore di alternanza scuola lavoro in aziende del territorio. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 agosto 2024. Info e iscrizioni: Chiantiform: Via della Libertà, 57, San Casciano in Val di Pesa (FI). Tel. 055.8294624 Fax 055.8294624 - E.mail: info@chiantiform.it.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa