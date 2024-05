Centri estivi Uisp, dai 4 ai 14 anni tante occasioni a Empoli e Montelupo

L’estate si avvicina ed è pronto il programma dei centri estivi Uisp, che partiranno lunedì 10 giugno prossimo e andranno avanti fino a venerdì 13 settembre. Un ampio programma di proposte, che quest’anno coinvolgerà oltre al comune di Empoli anche quello di Montelupo. I centri estivi Uisp, come di consueto, saranno suddivisi per fasce di età con due progetti diversi: “Gioco, sport e avventura” rivolto a bambine e bambini di età compresa tra 4 e 6 anni e “Multisport” pensato per chi ha tra 6 e 14 anni. Grazie ai nostri educatori professionali garantiremo serietà, divertimento e socialità.

Il palinsesto è davvero ricco. Attività ludico motorie, laboratori manuali e di teatro, escursioni sul territorio, giornate in piscina e poi tanto sport: calcio, tennis, pallavolo, basket, pallamano, palla avvelenata, danza, atletica leggera. Ma anche scherma, hockey, pattinaggio, karatè e molte altre ancora. Da quest’anno, inoltre, sarà previsto anche un corso di inglese una volta la settimana per bambine e bambini di età compresa tra 4 e 8 anni, che frequentano i centri estivi dell’ Infanzia e del PalAramini di Empoli. A tenerlo un’insegnante qualificata che attuerà il programma educativo Hocus&Lotus dell’Università La Sapienza di Roma, in base al quale la lingua verrà veicolata attraverso il movimento, il canto, il ballo e il teatro mimico-gestuale.

LE REAZIONI. "Siamo felici di poter tornare ad offrire un programma sempre più ricco di attività estive per bambine e bambini del nostro territorio - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - crediamo che i centri siano un’opportunità di crescita per loro, ma anche per le famiglie. L’obiettivo è quello di far vivere momenti di condivisione, di socialità e divertimento a tutte e tutti i partecipanti grazie alla professionalità dei nostri educatori e operatori. Il punto di partenza di tutte le attività sarà il gioco, in virtù del suo valore intrinseco che agevola l’aggregazione, l’impegno, la collaborazione, l’apprendimento e naturalmente il divertimento. Quest’anno, oltre ai centri estivi di Empoli, ne abbiamo attivati anche altri a Montelupo grazie alla collaborazione della Asp Montelupo e della Usc Montelupo".

Due collaborazioni fondamentali che ci permettono di ampliare il raggio di azione. "Da tempo portiamo avanti attività insieme - spiega Elio Canzano, presidente della Asp Montelupo - e quest’anno siamo riusciti ad attivare i centri estivi. La collaborazione tra enti sportivi che lavorano sullo stesso territorio è importantissima e permette di portare attenzione sull’area sportiva di Montelupo".

"Siamo contenti di lavorare in sinergia - afferma Alberto De Luca, presidente della Usc Montelupo - noi mettiamo a disposizione le strutture per un’attività che va incontro alle famiglie e che garantisce lo svolgimento di attività di aggregazione e socialità a bambine e bambini del nostro territorio. Siamo convinti che questa collaborazione andrà avanti nel tempo".

IL PROGRAMMA. Per quanto riguarda il Comune di Empoli il centro estivo “Multisport” si terrà presso il PalAramini dal 10 giugno al 2 agosto e dal 19 agosto al 13 settembre dalle 8.30 alle 17 (con possibilità di entrata anticipata alle 8). Il costo è di 115 euro a settimana, compreso il pranzo, l’ingresso in piscina e tutte le attività previste nel centro.

Per il centro estivo “Gioco, sport e avventura” il luogo verrà definito nell’ambito del bando comunale. Si terrà dall’1 al 26 luglio con due possibilità di orario: 8-16.30 o 8-13.30 (con pranzo).

Per quanto riguarda il Comune di Montelupo il centro estivo “Multisport” si terrà allo stadio Castellani e al PalaBitossi in via Marconi dal 10 giugno al 2 agosto dal1e 8.30 alle 17 (con possibilità di entrata anticipata alle 8). Il costo è di 115 euro a settimana, compreso il pranzo, l’ingresso in piscina e tutte le attività previste nel centro.

Il centro estivo “Gioco, sport e avventura” si terrà presso la scuola dell’infanzia Torre dall’1 al 26 luglio con due possibilità di orario: 8-16.30 o 8-13.30 (con pranzo). Per l’intera giornata il costo è di 115 euro a settimana, mentre per mezza giornata di 95 euro a settimana.

ISCRIZIONI. Ci si può iscrivere presso i nostri uffici in via XI Febbraio 28/A a Empoli oppure inviando alla mail empolivaldelsa@uisp.it modulo d’iscrizione compilato, firmato e sottoscritto, carta di identità di entrambi i genitori ed eventuali delegati, ricevuta del bonifico o del bollettino postale e certificato nel caso sia previsto. Per bambini e bambine di età uguale o superiore a 6 anni è obbligatorio il certificato medico non agonistico. Per coloro che hanno meno di 6 anni è consigliabile richiedere un parere al proprio pediatra.

Per tutte le informazioni e per poter scaricare i moduli da compilare basta visitare il nostro sito www.uisp.it/empoli.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa