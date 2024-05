Chiude la filiale di Montemurlo della Deutsche Bank. Il rammarico del sindaco

Il sindaco del Comune di Montemurlo ha appreso con rammarico la notizia della chiusura dello sportello montemurlese della Deutsche Bank di via Scarpettini a Oste. L'amministrazione comunale non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'istituto di credito circa la decisione di chiudere la filiale montemurlese. Il sindaco avrebbe gradito, invece, che la banca avesse informato il Comune in modo tale da aprire un tavolo di confronto per capire meglio le motivazioni di tale scelta e far presente le esigenze della cittadinanza. Per il sindaco, il Comune di Montemurlo, una realtà dinamica e ricca di attività economiche, non merita di perdere uno sportello bancario così importante, che ha rappresentato negli anni un servizio importante per i cittadini e le imprese. Il sindaco è stato informato della chiusura da alcuni correntisti che hanno ricevuto la comunicazione da parte della banca con scarso preavviso. Nella lettera inviata dalla Deutsche Bank ad alcuni clienti montemurlesi si legge infatti che “dal 22 aprile , l'attività del suo sportello di Montemurlo, via Scarpettini, 413 fraz Oste sarà trasferita presso lo sportello di Prato via Ferrucci”. Il sindaco, pur comprendendo il nuovo orientamento del mercato bancario sempre più spostato sulle funzionalità digitali, fa presente che i cittadini, soprattutto quelli più anziani, rischiano di trovarsi tagliati fuori dai servizi bancari e che sarebbe importante mantenere servizi di prossimità. Non tutti i cittadini hanno infatti la possibilità di raggiungere agevolmente e in autonomia Prato.