Coppa Primavera, Abc U19 cade contro il Livorno

Avvio amaro in Coppa Primavera per l’Under 19 Gold di Alessandro Gemmi, che nel debutto al PalaBetti cede il passo all’Invictus Livorno per 71-75.

Avvio di rincorsa quello dei gialloblu, che nella prima parte subiscono l’allungo della squadra labronica (15-21 al 10′), salvo poi girare l’inerzia grazie ad una bella reazione nella seconda frazione che annulla completamente il vantaggio ospite e permette all’Abc di mettere la testa avanti: 41-39 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti tentano nuovamente la fuga ma i gialloblu restano a contatto e alla terza sirena le squadre viaggiano ancora a braccetto (56-57). Tutto si decide dunque nell’ultima frazione, quando gli episodi finali mettono i due punti sulla via di Livorno.

Prossimo impegno lunedì 13 maggio alle 20.45 sul parquet dell’Etrusca San Miniato.

ABC CASTELFIORENTINO – INVICTUS LIVORNO 71-75

Tabellino: Viviani 13, Merlini 10, Lilli 7, Marchetti 7, Leti 4, Damiani 6, Ticciati 12, Bartolini 4, Rosi 8, Carzoli, Fabrizzi, Bernardoni ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 15-21, 26-18, 15-18, 15-18

Fonte: Abc Castelfiorentino