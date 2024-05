Elezioni Santa Croce, Bucci e il PD incontrano Monni e Baccelli

Una delegazione del Partito Democratico di Santa Croce sull’Arno, insieme alla Candidata Sindaca Mariangela Bucci, sostenuta dalla coalizione composta da PD, IV, AVS,e PSI, ha incontrato gli Assessori Regionali Monni e Baccelli, per chiedere l’apertura di un tavolo politico-tecnico sul tema, prioritario per la nostra zona, della sicurezza ambientale e nello specifico, del rischio idraulico.

Il tema in oggetto è, infatti, strettamente connesso alla messa in sicurezza, programmazione e sviluppo del nostro territorio.

Durante l’incontro è emersa la necessità e la volontà di avere una maggiore conoscenza del territorio, promuovendo un approfondimento degli studi idraulici già fatti, in linea con le precedenti richieste dei Sindaci.

Inoltre è emersa la volontà di un maggiore specifico coordinamento per la gestione del rischio idraulico, nel rispetto delle norme vigenti urbanistiche e ambientali, con i piani di protezione civili comunali e specifici piani aziendali.

"Ringraziamo l’Assessora Monni e l’Assessore Baccelli per averci dato la disponibilità per ulteriori incontri per analizzare e definire meglio le soluzioni."

Fonte: Ufficio Stampa