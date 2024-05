Eventi speciali su mamme e calligrafia giapponese nei musei civici di San Miniato

Aria di primavera nei musei civici di San Miniato che aderiscono ad 'Amico Museo', la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, proponendo tre eventi speciali. Si parte domenica 12 maggio dalle 16 alle 17.30 con 'La mamma nell'arte': al Museo di Palazzo Comunale visita alla sala delle Sette Virtù e laboratorio di disegno dedicato ai più piccoli che disegneranno la loro mamma partendo dalla visione della figura della Madonna affrescata e dalle rappresentazioni di madri nella storia dell'arte. Costo 5 euro a bambino, gratuito per le mamme.

Sabato 18 maggio, per la giornata internazionale dei musei, con il semplice acquisto del biglietto saranno a disposizione visite guidate speciali alle 10.30 e 11.30 al Museo della Memoria e alle 15.30 e 16.30 al Museo di Palazzo Comunale. Infine venerdì 24 maggio dalle 16.30 alle 18 al Museo della Scrittura si terrà un laboratorio per grandi e piccini dedicato allo Shodo, l'arte della calligrafia giapponese, biglietto a 5 euro. Per tutti gli eventi informazioni e prenotazioni telefonando a 3453038991 oppure via mail scrivendo a museicivicisanminiato@coopculture.it

Per tutto, inoltre, il mese la Rocca di Federico II è aperta alla visite martedì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18, mentre il Museo di Palazzo Comunale e il Museo della Memoria sono visitabili martedì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 e giovedì dalle 10 alle 13. Biglietto intero a 4 euro per museo, riduzioni per residenti, giovani, over 65 e convenzionati, possibilità di biglietto cumulativo per visitare tutti e tre i musei a 6,50 euro. Il Museo della Scrittura è aperto la mattina da lunedì a venerdì ed il mercoledì dalle 14 alle 17 su prenotazione