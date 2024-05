Fabio Berti (cdx) presenta i candidati per Chiesina Uzzanese

Entusiasmo alle stelle e tanta partecipazione attiva alla presentazione della lista dei candidati a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Berti. L’ampia sala concessa presso la discoteca “Don Carlos” non è stata sufficiente a contenere tutte le persone presenti, tanto che in molti sono rimasti in piedi e fuori dalla sala. Il centrodestra istituzionale era presente con personaggi di spicco a livello locale, nazionale ed europeo: erano presenti i sindaci di Serravalle Pistoiese Pietro Lunardi, di Montecarlo Federico Carrara, di Lucca Mario Pardini e il vicesindaco di Pistoia Anna Maria Celesti. Si aggiungono la responsabile provinciale di Forza Italia Anna Bruna Geri e il candidato al parlamento europeo per Forza Italia Marco Baldassarri, i consiglieri regionali Alessandro Capecchi e Luciana Bartolini, gli onorevoli Elisa Montemagni e Giovanni Donzelli, l’eurodeputata Susanna Ceccardi. La loro presenza è stata indice di apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione Berti a Chiesina Uzzanese e di fiducia per quanto potrà fare ancora nel futuro, come essi stessi hanno ribadito nei loro interventi iniziali.

È poi è stata la volta della presentazione dei singoli candidati. La lista è composta da persone con l’età media di quaranta anni, con la conferma di consiglieri comunali ed assessori già presenti nel primo mandato elettorale, e con la presenza per metà dei posti disponibili di persone nuove, per lo più giovani, alla loro prima esperienza. Ogni candidato si è presentato, esprimendo la propria disponibilità a mettersi in gioco nel solo ed esclusivo interesse di Chiesina Uzzanese, mettendo a disposizione le proprie capacità ed esperienze, ed ognuno ha firmato il programma per i prossimi cinque anni, rendendo tangibile questo impegno.

“Una grande soddisfazione per me avere tutti questi ospiti che ci rappresentano a livello nazionale ed europeo, un grazie di cuore a tutti i candidati che hanno deciso di dedicare i prossimi cinque anni alla vita comune del paese, mettendosi a disposizione di tutti” spiega il candidato a sindaco Berti “Ringrazio Roy Giusti e il suo staff per averci ospitato nei loro locali, un grazie a tutti coloro i quali che hanno collaborato per l’ottima realizzazione dell’evento, in particolar mondo ad Angelo Menchetti che ha condotto sapientemente tutta la serata. Sarà una campagna elettorale coinvolgente ed entusiasmante, dove continueremo ad incontrare il maggior numero di persone possibili.”

In attesa degli incontri che saranno organizzati sul territorio nel prossimo mese di campagna elettorale, le foto di rito e la loro diffusione sui social hanno portato oltre le mura del Don Carlos l’entusiasmo e l’apprezzamento per una serata di festa e di sereno impegno civico, che ha evidenziato la validità della bella squadra che ha scelto di sostenere Fabio Berti sindaco. Di seguito i candidati presenti in lista:

BALDACCINI ANDREA - 35 anni - Libero professionista e sommelier

BENEDETTI ALDO PIERLUIGI - 46 anni - Avvocato

BENEDETTI CATERINA - 32 anni - Addetta al controllo di gestione

DI FINI RACHELE - 20 anni - Studentessa

MAGRINI FABRIZIO - 47 anni - Consulente finanziario

MATTOLINI DAIANA - 47 anni - Impiegata commerciale

MIGNONE CINZIA - 45 anni - Impiegata commerciale

PAGANELLI MATTEO - 48 anni - Psicologo psicoterapeuta

PIPPI ELENA - 24 anni - Ingegnere civile e studentessa

ROSELLINI FRANCO detto CIP - 76 anni - Pensionato artista

SANZONE CATERINA - 31 anni - Psicologa Psicoterapeuta

VIGNALI LORENZO - 33 anni - Libero professionista