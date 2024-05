Il Comune promuove il volontariato ambientale: giornata di pulizia straordinaria a San Pancrazio

Una nuova giornata di pulizia straordinaria tesa a coinvolgere i giovani, le famiglie, i cittadini per promuovere l’attenzione al decoro urbano e l’impegno civico al rispetto della natura e del patrimonio ambientale. E’ il Comune di San Casciano in Val di Pesa, ente virtuoso nell’attuazione delle politiche ambientali, premiato per tre anni consecutivi dall’organizzazione nazionale Plastic Free, ad organizzare l’iniziativa clean up, in programma sabato 11 maggio alle ore 9 nell’area di San Pancrazio, frazione di San Casciano.

L’obiettivo è quello di implementare la rete del volontariato ambientale dedicando una giornata alla raccolta e alla rimozione di rifiuti usa e getta e mettendo in atto un’azione simbolica, collettiva, volta a mostrare quanto la comunità sancascianese abbia a cuore il territorio e come si possa agire, ognuno col proprio piccolo contributo, nel rendere il luogo in cui si risiede pulito, vivibile, bello. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Comune, i Carabinieri, forestali, La Racchetta, l'Avis Montespertoli, La Consulta Giovani San Casciano e Alia Servizi Ambientali S.p.A.

San Casciano è uno dei 111 comuni italiani che aderiscono alla rete nazionale. Alcuni mesi fa il comune chiantigiano, per la sua costante attività di sensibilizzazione e l’attuazione di pratiche virtuose volte a contrastare l'inquinamento da plastica e la lotta agli abbandoni illeciti, ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il riconoscimento “Plastic Free”, ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione che dal 2019 è attiva grazie alla sua rete di volontari e volontarie che conta più di mille referenti in tutta Italia nell'ambizioso obiettivo di liberare il pianeta dalla presenza della plastica. Per l’assessore all’Ambiente è importante che ogni cittadino e cittadina faccia la propria parte e si adoperi nel concreto in modo da rendere la sostenibilità un elemento centrale dell’identità culturale e della transizione ecologica da applicare in ogni aspetto della nostra quotidianità.

La partecipazione è aperta e gratuita. Il punto di ritrovo è in via San Pancrazio alle ore 9. L’area interessata dalla pulizia è quella del bosco dietro la Pieve della frazione. I partecipanti sono pregati di dotarsi di guanti e pinze telescopiche. Per iscriversi alla giornata di pulizia straordinaria: Valentina 347 3153177.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO