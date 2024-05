Incidente mortale a Scarlino, 46enne perde la vita

Incidente stradale mortale a Scarlino, nel Grossetano, quest'oggi intorno le 12.30. Un 46enne a guida di una berlina, residente a Gavorrano, è morto sul colpo dopo l'impatto contro il guard-rail al km 9. L'auto andava lungo la sp delle Collacchie in direzione Follonica. I vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti per mettere in sicurezza la scena dell'impatto. I sanitari inviati dal 118, l'ambualnza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e l'elisoccorso Pegaso, hanno potuto solo constatare il decesso.