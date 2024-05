La 3DF dell’AP Pallavolo Certaldo si gioca la bella

Netta vittoria quella di ieri sera, martedì 7 maggio, della Terza Divisione Femminile dell’AP Pallavolo Certaldo contro la Robur di Scandicci. Le due squadre si giocheranno la bella e quindi l’accesso a fase due dei play-off sabato prossimo. Il secondo allenatore della squadra certaldina Stefania Lazzeri commenta il risultato: “Abbiamo ribaltato gara 1 (persa per 3:2) con un risultato netto (ma sofferto e sudato), giocando una buona partita soprattutto dal punto di vista mentale (nonostante i nostri normali alti e bassi). Abbiamo tenuto la mente lucida e non abbiamo mollato nessun pallone. È stata una bella partita da entrambe le parti. Abbiamo ancora qualcosa da limare in alcuni momenti salienti della gara ma ieri abbiamo festeggiato! Oggi ci riposiamo e da domani si ritorna in palestra per preparare gara 3: ci giochiamo tutto sabato prossimo alle 21 alla palestra comunale. Speriamo di riavere tanti tifosi a supporto come l’ultima partita giocata in casa!”

Quindi il prossimo appuntamento è per sabato 11 Maggio alle 21:00 in palestra comunale a Certaldo: solo chi vince passerà alla fase 2 dei playoff!