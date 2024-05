LeggerMente 2024, al via la sesta edizione degli incontri letterari

Il festival letterario LeggerMente vedrà anche quest’anno la sua realizzazione. La rassegna, organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini e la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno, si svolgerà nel mese di luglio nel parco di Villa Fabbricotti ed ospiterà autrici e autori da tutta Italia.

I venti nomi, ancora in definizione, porteranno sul palco immagini e aspetti della vita differenti, per tracciare dialoghi collettivi rivolti a tutta la cittadinanza. Un connubio di poesia e narrativa per dare voce a storie di mondi diversi, garantendo come ogni anno la varietà dei generi letterari e la molteplicità delle case editrici presenti.

Tra gli ospiti certi, il livornese Federico Maria Sardelli, musicista, pittore e scrittore che nel 2009 ha ricevuto il Gonfalone d'Argento del Consiglio regionale della Toscana per l'eclettismo artistico e lo spessore culturale, Valerio Magrelli, poeta, scrittore, traduttore e critico letterario, che presenterà un omaggio a Giorgio Caproni, Carlo Lucarelli, affermato scrittore di letteratura gialla e noir, Antonio Scurati, pluripremiato Premio Strega 2019 e 2020 e in vetta alle classifiche per due anni consecutivi, Daniele Mencarelli, poeta e scrittore, dal cui romanzo Tutto chiede salvezza è stata tratta l'omonima serie televisiva pubblicata nel 2022 su Netflix con la regia di Francesco Bruni, la livornese Eva Giovannini, giornalista, inviata e conduttrice televisiva, Silvia Calderoni, attrice, autrice e performer, con il suo romanzo d'esordio Denti di latte, Roberta Recchia il cui libro Tutta la vita che resta è stato venduto in 15 Paesi, tra cui Inghilterra, Francia, Spagna e Germania ancor prima della pubblicazione in Italia.

Favorire la diffusione della lettura rendendo la sua pratica un’abitudine sociale e portare le istituzioni culturali fuori dai loro confini, in spazi aperti accessibili e accoglienti, in cui le persone possano ritrovarsi e dove il libro diventi incontro e confronto, portatore di benessere e di svago. Questo è il duplice obiettivo di LeggerMente che, alla sua sesta edizione, ripercorre direzioni già sperimentate con successo e apre ancora una volta una finestra sul mondo poliedrico e sfaccettato dell’immaginazione, della cultura e della creatività.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e gratuito e si svolgeranno nel parco di Villa Fabbricotti, sede della Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, centro del sistema bibliotecario livornese.

LeggerMente - Incontri Letterari – 6a edizione

Chioschino di Villa Fabbricotti, Livorno, v.le della Libertà, 30

INFO:

Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi

leggermente@comune.livorno.it

0586/824511