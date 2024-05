Ludicomix 2024, conto alla rovescia per la 19° edizione. Barnini: "Ambasciatori di un modo con cui vivere la città"

Ludocomix accende i motori e si prepara a festeggiare la sua 19° edizione che si terrà l'11 e 12 maggio per le vie del centro storico di Empoli.

Ormai è diventata una manifestazione consolidata e attesa nel cartellone eventi empolese. Una kermesse che di anno in anno è cresciuta di termini di presenze raccogliendo tra le vie del centro e i luoghi di maggior interesse di Empoli, affezionati e turisti.

Il weekend è alle porte e sarà ricco di appuntamenti, incontri, spettacoli e contest in puro stile Ludocomix.

Quest'anno le porte di un molteplice universo saranno aperte davanti alla stazione di Empoli, in Piazza Don Minzoni, con un evento dal forte valore simbolico dedicato ai viaggiatori: sia quelli dei molti mondi dell'immaginazione che quelli costretti al viaggio dal nostro mondo fuggendo dalle sue difficoltà. Un evento pensato ed organizzato con il progetto Hugo, il Liceo Virgilio e l'Accademia delle Belle Arti di Firenze e in qualche modo dedicato a chi ogni giorno attraversa la piazza di fronte alla stazione.

Proseguendo su Via Roma si arriverà poi al main stage della manifestazione, Piazza della Vittoria, dove per due giorni si alterneranno eventi fruibili liberamente. Tra i più attesi in programma anche il concerto della nota cover band "Miwa ed i suoi componenti" arrivati ai 25 anni di attività. Non potrà certo mancare l'amatissima gara Cosplay, ma saranno tanti altri gli eventi che si susseguiranno sul palco di Piazza della Vittoria.

Al Palazzo delle Esposizioni, il luogo dove tutto iniziò 19 anni fa, ci saranno invece gli eventi ed incontri con autori e fumettisti. Sempre qui si concentreranno workshop, ludoteche, fotoshooting, ed una nuova Taverna del Ciuchino Volante: uno spazio tutto dedicato ai giochi di ruolo, per festeggiare i 50 anni di D&D. Il palazzetto era e rimane per Ludicomix uno dei centri nevralgici delle attività e tappa imperdibile per gli appassionati.

Anche per questa edizione verranno sfruttati gli spazi del Chiostro degli Agostiniani teatro dell’ultima e più spericolata creazione ovvero una Conferenza Universitaria sulla divulgazione tramite nuove forme di linguaggio e media moderni. In questa sede, grazie a Edutainment and Social e le università di Pisa, Urbino e Firenze, sul palco si alterneranno per tutto il weekend, professori e content creators da tutta Italia che racconteranno come cambia, si integra e si contamina il mondo della formazione e quello dell’intrattenimento.

Per il calendario completo consultate il sito www.ludicomix.it

Le parole dei protagonisti

Prima dell'illustrazione del programma è intervenuta anche la Sindaca, Brenda Barnini.

Brenda Barnini: "E' questo il modo in cui anche il nostro essere cittadini e stare insieme dovrebbe funzionare. Se si pensa di stare meglio rinchiudendosi nelle nostre certezze il mondo continua ad andare tutto da una parte. Se invece siamo disponibili a dare spazio e fiducia all'associazioni più giovani io credo che Empoli possa avere una prospettiva. Voi, in questo senso, siete gli ambasciatori di un modo con cui si può vivere la città"

Niccolò Covoni, docente di fisolofia della scienza all'Università di urbino e di Lugano: "Lo scorso anno provammo a inserire l'Università all'interno del mondo fantasy, ludico. L'anno passato, al termine di una mini-conferenza, la sindaca Brenda Barnini ci aveva proposto di creare un workshop itinerante che durasse tutto l'anno. Ci siamo riusciti, abbiamo incluso anche l'Università di Pisa e quella di Urbino lavorando con l'obiettivo di unire l'educazione a una cosa più fantasiosa. E' stata la prima conferenza in Europa su questo tema e una delle poche mondiali, e quindi di conseguenza abbiamo avuto bisogno di più spazio. La conferenza si terrà al Chiostro degli Agostiniani e avrà una durata di due giorni con tanti ospiti e professori da tutta Italia. Abbiamo unito questo posto con la mostra di Masolino, visto che alla conferenza parteciperò anche una professoressa di Storia dell'Arte"

Soia.jpg, l'illustratrice ha realizzato il poster Ludicomix di quest'anno, alias Chiara Manetti: "Per la realizzazione mi sono ispirata tantissimo alle locandine degli ultimi due film di animazione di Spider Man, che trattano proprio il tema del multiverso. Partendo da questa ispirazione e dal colore viola ho costruito questa locandina".

"Il Ludicomix per me è una fiera molto importante. Quando ho fatto il Liceo Artistico a Virgilio ho sempre detto 'che bello sarebbe fare una locandina'. E' stata la mia prima fiera, tutto è partito dal Ludicomix"