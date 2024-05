Una riapertura con una nuova gestione, improntata sull’innovazione, sulla sicurezza e su un’ampia proposta musicale. Venerdì 10 maggio a partire dalle 22:00 il Manduca inaugura la sua stagione estiva con una speciale preview a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Così come recitato dallo slogan della stagione “Discover Your Sound”, il locale ubicato nel Parco delle Cascine quest'anno proporrà un’ampia scelta di generi musicali, dall’elettronica al reggaeton passando per l’indie, arrivando nel pieno dell’estate a coprire la settimana dal martedì al sabato con i suoi eventi.

Tra le collaborazioni da segnalare quella con il Tenax, prevista per il giovedì, in cui saranno ospiti Alex Neri, Philipp, Cole, Mennie, Matteo Zarcone, Black Angus e molti altri ancora. Nelle serate di genere musicale più mainstream, come il venerdì e il sabato, si alterneranno dj di riferimento della scena toscana come Smerling e Giancarlo Ducceschi.

La nuova gestione del Manduca, come sopracitato, si impegnerà a garantire un ambiente accogliente e professionale, con una particolare attenzione alla vicinanza con la comunità circostante. Ciò si tradurrà non solo in innovazioni tangibili, come nuovi impianti e miglioramenti alla sicurezza, ma anche in un dialogo diretto con i residenti per affrontare eventuali problematiche e trovare soluzioni condivise.

In termini di innovazione tecnologica, il locale adotterà un sistema audio di ultima generazione gestito da un team di ingegneri del suono, garantendo un controllo preciso sul volume e riducendo al minimo le eventuali interferenze acustiche per il vicinato.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Manduca implementerà un servizio d'ordine interno potenziato, supportato da un sistema di videosorveglianza. All'esterno, sarà presente un numero adeguato di parcheggiatori e steward per assicurare la sicurezza e il decoro delle aree circostanti. Inoltre, saranno attivi due addetti per regolare il flusso di traffico e prevenire situazioni di congestione o disturbo nella zona residenziale adiacente.

Parte integrante della nuova gestione sarà anche un impegno attivo verso la comunità locale, con l'apertura a iniziative sociali e comunitarie che possano contribuire a promuovere un ambiente di convivialità e rispetto reciproco.

Infine, il locale introdurrà serate speciali dedicate ai giovani, con proposte di intrattenimento senza alcool.

La nuova gestione del Manduca si impegnerà quindi a mantenere un approccio proattivo alla sicurezza e al benessere della comunità, rimanendo sempre disponibile a collaborare per garantire una convivenza armoniosa per tutti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla programmazione il punto di riferimento è il profilo instagram del locale raggiungibile all'url https://www.instagram.com/manduca_firenze/