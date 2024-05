Muore dopo un mese e mezzo dall'incidente a bordo del suo scooter, avvenuto a Monte Argentario, nel Grossetano. Il 44enne Claudio Ballini è scomparso all'ospedale delle Scotte di Siena, dove era ricoverato nel reparto di rianimazione. Le ferite e l'impatto erano stati troppo gravi, l'uomo, dipendente come escavatorista, non si è mai ripreso dall'incidente di via del Campone del 24 marzo scorso.