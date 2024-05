Non rispetta il provvedimento di espulsione: arrestato 47enne

I carabinieri di Massarosa, nel corso dei controlli attuati sul territorio, hanno arrestato un cittadino rumeno, di anni 47, che è risultato inottemperante al provvedimento di espulsione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli.

Il cittadino rumeno nel corso dei controlli veniva individuato dai militari dell’Arma in quanto conosciuto perché gravato dall’Ordine di espulsione dallo Stato italiano per la durata di anni 10, regolarmente eseguito dalla Questura di Biella nel mese di maggio 2023. Gli ulteriori accertamenti confermavano il sospetto dei militari e l’identità dell’uomo, che risultava gravato da precedenti di polizia per “omicidio doloso in concorso, rissa e furto aggravato”.

Il cittadino nella mattinata successiva è stato tradotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Lucca, che convalidava l’arresto.