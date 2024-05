Palio di Fucecchio, seguilo su gonews.it: dirette live su Facebook con l'esperto Ciampalini

Torna il Palio di Fucecchio e tornano gli appuntamenti speciali di gonews.it per raccontarvi le emozioni di questa competizione che animano una città intera e le sue 12 contrade.

Con il fondamentale contributo dell'esperto di competizioni paliesche, Maurizio Ciampalini, ecco il calendario degli appuntamenti in video e sul nostro giornale online.

Domani, giovedì 9 maggio, prima diretta Facebook di presentazione del Palio 2024.

Mercoledì 15 maggio diretta Facebook a margine della tratta, dopo il sorteggio dei cavalli assegnati alle 12 contrade. Il live verrà trasmesso dal nuovo studio di Radio Lady Empoli.

Venerdì 17 maggio diretta Facebook dopo le ultime prove in Buca d'Andrea, con il pronostico sulla scelta dei fantini da parte delle contrade.

Domenica 19 maggio diretta testuale con tutte le emozioni del Palio: in buca il commento di Elia Billero e le foto di Margherita Cecchin.

Infine il Processo al Palio, lunedì 27 maggio, ancora una volta nello studio di Radio Lady a Empoli, diretta su Facebook con i protagonisti della contrada vincitrice.

Il Palio di Fucecchio poi si vive dalla domenica 12 a domenica 19, partendo dal Palio in Gioco per poi passare alla presentazione del cencio in piazza Vittorio Veneto, gli eventi di contrada e molto altro.