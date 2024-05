Picchia la moglie, ai domiciliari l'avvicina ancora: in carcere 50enne

Un uomo di 50 anni di Rosignano Marittimo è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Cecina per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Al 112 è arrivata la segnalazione di una violenta lite in un'abitazione, una donna aveva subito un’aggressione sia verbale che fisica, tanto da essere costretta ad uscire di casa in attesa dell’arrivo della pattuglia.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo è apparso in un forte stato di agitazione e nervosismo riconducibile anche verosimilmente all’assunzione eccessiva di alcolici. È stato condotto in caserma per eseguire maggiori accertamenti, mentre la donna è stata accompagnata al pronto soccorso di Cecina per le prime cure e le sono state refertate lesioni personali non gravi, giudicate guaribili in alcuni giorni.

L'uomo è stato trasferito in carcere di Livorno in attesa della convalida. L'aggressione era l'ultima di una serie avvenute anche in passato. Il giudice ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla vittima tramite il braccialetto elettronico a distanza.

Dopo alcuni giorni lo stesso ha disatteso la misura cautelare ed è stato denunciato per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa e per questo nuovamente trasferito in carcere con provvedimento del Tribunale di aggravamento di misura cautelare eseguito sempre dai militari della Stazione di Rosignano Marittimo che hanno svolto le indagini.