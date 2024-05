Pisa, sabato i Giochi Santacrocesi 2.0: ecco il programma

A Santa Croce sull'Arno l'antica tradizione diventa una giornata aperta a tutti e gratuita in cui provare le varie discipline sportive

Sport e divertimento: tornano sabato 11 maggio i Giochi Santacrocesi 2.0.



Per tutto il giorno, dalle 9 alle 20 nella zona del Palaparenti, le associazioni e società sportive di Santa Croce sull’Arno metteranno a disposizione dei cittadini i loro tecnici e la loro esperienza per promuovere lo sport ad ogni età. Sarà possibile giocare e provare le varie discipline, dalla pallavolo al calcio, al basket, al tennis alla danza, alle bocce, al nuoto, alla podistica, al ciclismo fino a innovative attività come il cheerleading.

Partner dell’iniziativa è Decathlon, che metterà a disposizione le strutture sportive.

Da alcuni anni l’amministrazione comunale ha accolto la sollecitazione delle realtà sportive del territorio per dedicare un evento allo sport inteso come luogo di aggregazione e socializzazione: è stata così ripreso un'antica tradizione, i Giochi Santacrocesi, declinandola in una versione moderna con lo sguardo proiettato al futuro.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, l’ingresso è gratuito.