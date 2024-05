Poggianti presenta programma e i candidati delle liste Centrodestra per Empoli e La mia Empoli

Sarà presentato ufficialmente domani, giovedì 9 maggio alle 21 in occasione di un evento pubblico presso La Vela Margherita Hack in località Avane ad Empoli, il programma definitivo del candidato Sindaco Andrea Poggianti insieme a tutti i candidati a consigliere comunale delle due liste a sostegno ossia Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica.

"Esattamente ad un mese dal voto - commenta Andrea Poggianti - presentiamo alla cittadinanza il programma elettorale definitivo che depositeremo in Comune venerdì 10 maggio e frutto del lavoro di ascolto dei cittadini del centro storico e delle frazioni, oltre che dei tre incontri pubblici sul territorio e di otto anni in Consiglio comunale con 150 atti depositati in rappresentanza del vero Centrodestra. Sarà l’occasione per ufficializzare anche i nominativi dei 48 candidati alla carica di consigliere comunale, di cui 31 uomini e 17 donne, nelle due liste che mi appoggiano".

L’evento serale sarà aperto alla stampa e a tutti coloro che desiderano partecipare. Al termine della presentazione sarà offerto un aperitivo.

"Per noi questo evento rappresenta il giro di boa della campagna elettorale - conclude Poggianti - certi di essere l’unica vera alternativa al PD e l’unica coalizione che con coerenza, competenza e coraggio è decisa a cambiare veramente Empoli".

Fonte: Ufficio Stampa