Ruba su un furgone in sosta, scatta inseguimento con la polizia: arrestato 34enne

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, accusato di furto aggravato su un furgone. L'arresto è avvenuto dopo un inseguimento da parte degli agenti del commissariato di Rifredi.

Durante un servizio di sorveglianza, la polizia ha individuato l'uomo mentre tentava di rubare da un furgone parcheggiato a San Piero a Ponti. Gli agenti stavano tenendo d'occhio l'auto del ladro, collegata a un furto in un bar avvenuto il 3 maggio. Dopo aver preso a forte velocità via Valdichiana in contromano, messo alle strette il fuggitivo ha abbandonato il mezzo in via Baracca continuando la sua corda a piedi.

Avrebbe infine anche tentato di arrampicarsi su un muro ma gli agenti, ben organizzati, non gli hanno lasciato scampo: una volta afferrato avrebbe reagito sferrando calci, spintoni e perfino gomitate contro i suoi inseguitori. Due agenti, rimasti feriti, sono finiti in ospedale da dove sono stati successivamente dimessi con alcuni giorni di prognosi: uno ha anche riportato una microfrattura al naso.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze per verificare eventuali responsabilità dell'uomo in altri furti nella zona. Sono stati sequestrati attrezzi da lavoro rubati, strumenti da scasso e bottiglie di alcol. L'indagato è assistito dalla presunzione di innocenza, e le accuse dovranno essere valutate nel corso del processo.