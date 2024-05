Si inaugura la nuova sede del Centro CoMeTe Empoli

Si inaugura domani, 9 maggio 2024 ore 10, la nuova sede Centro CoMeTe Empoli, alla presenza della sindaca Brenda Bernini, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del consigliere regionale Enrico Sostegni e dell’avvocato Giampaolo Stefanelli, presidente associazione avvocati empolese Val d’Elsa.

Il centro Comete, nato ad Empoli nel 1996, inaugura la sua nuova sede, in via Roma 42, per offrire spazi sempre migliori ed adeguati alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

Il Centro CoMeTe di Empoli collabora da anni con le istituzioni scolastiche, a supporto di bambini e studenti in difficoltà o con diagnosi specifica di disturbo disturbo di apprendimento.

Il centro collabora inoltre con le istituzioni e i servizi del territorio, in ordine all’applicazione dei dispositivi del Tribunale per ciò che attiene alla tutela dei minori nell’ambito della separazione e del divorzio.

Propone gruppi di sostegno per figli di genitori separati e per i genitori separati, unitamente a corsi di preparazione alla convivenza e al matrimonio.

È da anni attivo un intenso lavoro di sostegno agli alunni e agli studenti in difficoltà per mezzo del “dopo scuola e non solo “, format di supporto nei compiti e nello studio ma soprattutto soprattutto volto al sostegno alla socializzazione di bambini e adolescenti.

Svolge infine un lavoro di orientamento nella scelta della scuola secondaria di primo e secondo grado grado, oltre che dell’università, in base agli orientamenti, alle passioni, ed alle oggettive competenze di ciascuno.

Offre un servizio di supporto all’infertilità di coppia, il servizio “la cicogna distratta“, rivolto a coppie che affrontano percorsi di procreazione medicalmente assistita.

Particolare attenzione viene rivolta agli anziani e dalle loro famiglie con un servizio ad essi dedicato, “Comete argento“.

Il servizio offre valutazioni neuro cognitive, sostegno al Caregiver,

Piani di sostegno, gruppi di incontro, ricerca del Badante.

Il Centro CoMeTe è anche agenzia formativa accreditata Regione Toscana e si occupa da anni della formazione specifica per psicologi, avvocati, assistenti sociali e magistrati, collaborando con gli ordini professionali e nella formazione per i magistrati.

L’esperienza nella comunità e sul territorio, ha stimolato la costituzione dell’agenzia formativa. La formazione proposta pone al centro famiglie e minori e la mission è formare operatori psico-sociali, del diritto e magistrati attingendo dall’esperienza dell’essere sul campo, vicini ai bisogni dei cittadini.

Fonte: Ufficio Stampa