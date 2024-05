Sicurezza sul lavoro, evento informativo al Meyer

La Regione Toscana illustra il protocollo per la prevenzione degli infortuni negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, ovvero quegli spazi come serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, fosse biologiche o reti fognarie, circoscritti e con limitate aperture di accesso e una ventilazione naturale sfavorevole. L’appuntamento è per il 9 maggio dalle 15 alle 18 al Meyer Health Campus in via Cosimo il Vecchio a Firenze.

L’evento dà il via alla prima fase di iniziative previste dal protocollo e dal progetto, frutto della collaborazione con la direzione regionale dei vigili del fuoco e il coordinamento maxiemergenze della Toscana. L’opportunità offerta ai datori di lavoro è quella di un sistema informatizzato con cui trasmettere prima ai vigili del fuoco e agli operatori del soccorso sanitario le caratteristiche del luogo e le attività svolte per un più tempestivo ed efficace intervento.

All’evento al Meyer, aperto dall’assessore al diritto alla salute, interverranno rappresentanti dei vigili del fuoco e delle centrali operative del 118.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa