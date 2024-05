Turismo e sviluppo economico, le proposte di Simonetti (Conflavoro Pmi Empolese Valdelsa)

"Il tessuto economico della città di Empoli così come quella dei comuni limitrofi risulta essere molto degradato, dai nostri dati emerge una sempre più importante difficoltà economica per le attività commerciali anche se inserite in centri con sostenuta intensità demografica". A sostenerlo è Daniela Simonetti presidente della sezione commercio Empolese Valdelsa di Conflavoro PMI (candidata al Consiglio comunale per Fratelli d'Italia a Empoli, NdR).

"Negli ultimi anni non solo a causa della scarsa attenzione riservata al tema della sicurezza che innegabilmente allarma il cittadino allontanandolo dal normale godimento dei servizi offerti dalle attività presenti ma anche per colpa di politiche limitanti che non propongono alcuno sviluppo in quello che è invece un ricco territorio di beni culturali e pertanto di altissimo potenziale in termini economici".

"La proposta - prosegue Simonetti - è quella di creare una vera e propria interpolazione territoriale coinvolgendo in modo sinergico, beni artistici, paesaggistici, enogastronomici e tanto altro includendo aziende ed attività dei Comuni di tutta la Valdelsa con una comunicazione di offerte e proposte capaci di convogliare verso il nostro meraviglioso territorio l'interesse turistico che è giusto che vanti e che mai è stato opportunamente valutato in un concreto piano di sviluppo. Proposta, questa, che permette anche il superamento dell'over booking per il comune di Firenze e crea con il capoluogo un'asse di estensione importante".

"Attualmente il nostro territorio, quello dell'Empolese Valdelsa, è assolutamente non valorizzato da musei chiusi a carenza di servizi di trasporto a mancanza di strutture come hotel nonché informazioni, eppure abbiamo un importante ricchezza - continua Simonetti -, da ville medicee riconosciute come patrimonio UNESCO a chiese con reliquie di Padre Pio, al tutto solo citando Leonardo da Vinci ed anche un osservatorio astronomico quello di Beppe Forte, dove la nota astronoma Maura Tombelli, che ha il primato mondiale di scoperte di asteroidi, tra le verdi colline di Montelupo Fiorentino punta il suo potente "sguardo" verso il cosmo e propone visite guidate ogni venerdì sera".

Simonetti conclude affermando: "Richiamare turismo così come sviluppare un'economia circolare capace di creare sinergie economiche e culturali non solo è possibile ma necessaria e ringrazia tutte le attività che attualmente senza alcun sostegno pubblico continuano, per amore, con lavoro e dedizione a divulgare e proporre cultura e paesaggi".